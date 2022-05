Bolsonaro vai participar de entrega de moradias em MG nesta quinta (26/05)

Residencial Buritis irá beneficiar cerca de 2 mil pessoas com casa própria (foto: Divulgação/PMCF) O presidente Jair Bolsonaro deve marcar presença no Vale do Aço nesta quinta-feira (26/05). Em Coronel Fabriciano, o chefe do Executivo participará da inauguração do Residencial Buritis.

O Residencial Buritis integra o Programa Casa Verde e Amarela e recebeu R$ 37,5 milhões em investimentos federais, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O residencial conta com 25 blocos, cada um com 20 apartamentos, divididos entre térreo e quatro andares.

O condomínio possui infraestrutura completa, com drenagem, esgoto, água, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública e transporte público.