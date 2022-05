Lula discute política ambiental com princesa da Bélgica

Princesa Marie-Esméralda Léopoldine, atual monarca belga, encontra com ex-presidente Lula para conversa sobre meio ambiente. (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)





Os dois conversaram sobre o cenário político na América Latina e no mundo, e também sobre temas ambientais tanto na atualidade quanto nos governos do PT. Lula também participou de uma entrevista para documentário produzido pela princesa para uma emissora de televisão europeia.









No Brasil há duas semanas, Marie-Esméralda participou no dia 13 de maio da abertura em Manaus de uma exposição fotográfica de imagens tiradas pelo seu pai, o rei Leoppoldo III. As fotografias foram feitas pelo monarca no Brasil entre 1962 e 1964.

















O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou-se nesta terça-feira (24/5) com a princesa Marie-Esméralda Léopoldine, integrante da família real da Bélgica. Segundo a campanha do petista, a visita ocorreu em caráter pessoal. A princesa é tia do atual monarca da Bélgica, rei Filipe.