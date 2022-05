Lula revela primeira ação caso seja eleito: 'Reunir os 27 governadores'

Luiz Inácio Lula da Silva presidiu o Brasil entre 2003 e 2010 e quer voltar ao posto de presidente (foto: Nelson Almeida/AFP) Pré-candidato à Presidência da República nas eleições deste ano, em outubro, Lula (PT) revelou nesta terça-feira (24/05) a primeira ação que fará como presidente caso seja eleito. Diz que quer se encontrar com os 27 governadores para diagnosticar prioridades nas seguintes áreas: educação, saúde e infraestrutura.









As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro e no dia 9 do mesmo mês, caso seja necessário segundo turno. Jair Bolsonaro (PL), presidente da República; Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará; André Janones (Avante), deputado federal; Felipe d'Ávila (Novo); Simone Tebet (MDB), senadora; Vera Lúcia (PSTU); Eymael (DC); Leonardo Péricles (UP;, Luciano Bivar (União Brasil), deputado federal; Pablo Marçal (Pros); e Sofia Manzano (PCB) também são pré-candidatos na disputa.