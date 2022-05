Bolsonaro visita Minas nesta quinta (26/5) para entrega de casas populares

À noite, o presidente participa da posse da diretoria reeleita da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), em Belo Horizonte.



No evento agropecuário em abril, o presidente elogiou o atual governador Romeu Zema (Novo), dizendo que ele é um "exemplo para todos nós". Após ser eleito em 2018 alardeando o voto "BolsoZema", o atual governador busca descolar sua imagem do presidente.

Já em clima de campanha, os dois principais candidatos ao cargo de presidente já marcaram presença em Minas. Entre 9 e 11 de maio, o ex-presidente Lula participou de uma série de eventos na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Pré-candidato à releição, Bolsonaro tem intensificado as viagens pelo Brasil. Nesses eventos, o presidente participou de entregas e inaugurações de obras, como a duplicação da BR-101 no interior de Sergipe, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Guarinhém (PB) e de parte da Vertente Litorânea, que receberá águas da Transposição do rio São Francisco, em Itatuba (PB).