Kalil sobre Zema: 'Um rei que reina, mas não governa'

O pré-candidato ao governo mineiro Alexandre Kalil (PSD) disse, em entrevista exclusiva ao, nesta segunda-feira (23/5), que o governador Romeu Zema (Novo) é um "rei que reina, mas não governa".

"Ele não manda. 'Quem vai ser o vice?', o vice vai ser quem a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) escolher. É o deputado do PP, não quero falar nomes. Todo mundo já sabe", afirmou.

Entre os cogitados para vice de Zema, estão nomes como o deputado federal Marcelo Aro (PP), o deputado federal Bilac Pinto (União Brasil) e o ex-secretário Mateus Simões (Novo).

O ex-prefeito de Belo Horizonte foi o sabatinado por jornalistas no podcast semanal “EM Entrevista”. A conversa pode ser conferida no Youtube do Portal Uai

A entrevista compõe uma série de sabatinas com pré-candidatos ao Palácio Tiradentes e à Presidência da República. Na semana passada, o convidado foi Miguel Corrêa, nome que o PDT pretende levar à disputa estadual. Antes, a bancada recebeu Luiz Felipe d’Avila, presidenciável do Novo.

Kalil inicia, hoje, a primeira semana tendo Lula como aliado oficial. O acordo entre eles foi sacramentado na quinta-feira, em reunião que contou com a presença do deputado federal petista Reginaldo Lopes, designado por seu partido para tocar as tratativas com os pessedistas.

O parceiro de chapa do ex-prefeito de BH deverá sair, justamente, do PT. Como já mostrou o Estado de Minas, o deputado estadual André Quintão é visto como favorito. Mesmo no PSD, segundo apurou a reportagem nos últimos dias, ele é tido, neste momento, como o principal candidato ao posto de vice. Pesa a favor dele, líder do bloco de oposição a Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa, o fato de ser benquisto por Kalil.

André é, ainda, próximo a Agostinho Patrus (PSD), presidente do Parlamento estadual, que abriu mão de ser vice de Kalil para abrir espaço ao PT e, assim, viabilizar a aliança com Lula. Agora, ele já avisou a aliados que quer tentar novo mandato como deputado estadual.

A reboque do consenso com a cúpula do PT, Kalil garantiu os apoios de PCdoB e PV. Isso porque os partidos formarão uma federação partidária com os petistas. A Rede Sustentabilidade, em que pese a iminente coalizão com o Psol, também deverá ter boa parte de seus quadros ao lado do candidato do PSD.