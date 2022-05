'Capitão do povo': dupla sertaneja lança jingle para campanha de Bolsonaro

Durante a transmissão, o presidente acompanhou a apresentação dos cantores ao lado do empresário Luciano Hang, das lojas Havan (foto: Reprodução/Facebook Jair Bolsonaro )

"Capitão do povo" é o jingle que a dupla sertaneja Mateus e Cristiano lançou para a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma transmissão ao vivo feita na tarde da última sexta-feira (20/5), nas redes sociais do mandatário. "Capitão do povo" é o jingle que a dupla sertaneja Mateus e Cristiano lançou para a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma transmissão ao vivo feita na tarde da última sexta-feira (20/5), nas redes sociais do mandatário.







Durante a transmissão, o presidente acompanhou a apresentação dos cantores ao lado do empresário Luciano Hang, das lojas Havan, e do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto, cotado para ser o vice na chapa de Bolsonaro na disputa eleitoral deste ano.





Na música, os cantores dizem que o chefe do Executivo é "de Deus" e defende a família. A canção também afirma que o atual presidente é "a salvação do Brasil" e irá vencer as eleições de outubro. E exalta o lema utilizado por Bolsonaro nas últimas eleições "Brasil acima de tudo e Deus acima de Todos".





O lançamento do jingle ocorreu em um hotel de luxo de Porto Feliz, no interior de São Paulo, mesmo local em que ocorreu o evento no qual o presidente se encontrou com o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, também na sexta-feira (20/5).