Zema: estradas de Minas estão 'piores do que os buracos da Ucrânia'

Zema participou de inauguração do santuário de Santa Rita de Cássia neste domingo (22/5) (foto: Adriana Dias)

O governador Romeu Zema (Novo) comparou parte das estradas de Minas Gerais a buracos da guerra na Ucrânia. “Nos últimos 10 anos, as rodovias de Minas Gerais mal receberam uma operação tapa-buracos, o máximo que nós tivemos em Minas nesse período foi remendar as nossas estradas. Somente há 90 dias que nós tivemos condição de iniciar o Pro Vias. Somos a maior malha viária do Brasil, são 27 mi quilômetros, cerca de 10 mil estão numa situação ruim, e metade desses 10 mil quilômetros em situação quase que intransitável, talvez piores do que os buracos da Ucrânia”, disse.





A frase foi dita neste domingo (22/5) em entrevista coletiva na cidade de Cássia, no Sul de Minas, onde o governador esteve para a inauguração do Santuário de Santa Rita de Cássia. Hoje, é comemorado o dia da santa pelos fiéis.

Durante a coletiva de imprensa, que ocorreu logo após o governador descerrar a placa do santuário, Zema também elogiou a construção do templo.



“É uma construção para mineiros, cassienses, brasileiros e estrangeiros. Tudo isso aqui foi feito com dinheiro, fez o dinheiro girar e tenho a certeza que vai ser sucesso, já é sucesso. Cássia e toda a região vão sofrer um crescimento expressivo. Eu moro em Campos Altos, no Triângulo Mineiro, e vejo o movimento de peregrinos. Fica aqui nossa gratidão”, disse.



Para o idealizador do santuário, o empresário Paulo Flávio de Melo Carvalho, o agradecimento é todo santo dia. “Metade já é Santa Rita, agora é cuidar e receber as graças. Todo dia eu agradeço pelas graças alcançadas”, comentou.



Já o bispo Dom José Lanza Neto disse que é hora de júbilo. O prefeito de Cássia, Rêmulo Carvalho Pinto, agradeceu o presente de Cássia e disse que está de portas abertas. O presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, disse da importância do crescimento para o turismo. Padre Michel Pires, reitor do santuário, disse que alegria é o maior sentimento. "Temos a certeza da alegria permanente”, disse.