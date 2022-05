Bolsonaro acha desnecessário observadores internacionais nas eleições

Bolsonaro novamente questionou a existência de uma "sala secreta" de apuração dos votos no STF (foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro rebateu nesta quinta-feira, (19/5), a presença de observadores internacionais nas eleições de outubro." Podem botar 1 milhão de observadores nas eleições; vão observar o quê?", disse durante live transmitida nas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro rebateu nesta quinta-feira, (19/5), a presença de observadores internacionais nas eleições de outubro." Podem botar 1 milhão de observadores nas eleições; vão observar o quê?", disse durante live transmitida nas redes sociais.









Leia também: Bolsonaro cumprimenta Moraes um dia depois de pedido de investigação A declaração foi dada após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, ter dito que pretende trazer ao Brasil mais de 100 observadores de instituições internacionais para acompanhar as eleições.





Bolsonaro novamente questionou a existência de uma "sala secreta" de apuração dos votos no STF. "Vão ter acesso ao código-fonte para ver qual é a apuração? Qual o conhecimento deles de informática?".









"Jaques Wagner, conversando com embaixadores de outros países, para dizer como Lula vai tomar posse com apoio de outros países. Já definiram as eleições. Que negócio é esse? Está definido quem é o presidente?", questionou.





Ainda durante a live, o presidente afirmou que cinco ministros do STF seriam "favoráveis ao aborto".