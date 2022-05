Prefeitura de JF veta projeto de bolsonarista que proíbe passaporte vacinal

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), vetou um projeto de lei de autoria do vereador bolsonarista Sargento Mello Casal (PTB) que proíbe a exigência da apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 para acessar bens, benefícios, serviços e lugares públicos ou privados na cidade da Zona da Mata mineira. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (18/5) nos Atos do Governo pela prefeitura do município.