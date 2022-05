Sachsida é convidado a prestar esclarecimentos de privatização da Petrobras

Ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, é convidado pela Comissão de Minas e Energia (foto: Agência Brasil)

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou, em reunião nesta quarta-feira (18/5), o convite ao novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, para que compareça à Comissão e explique a defesa da privatização da Petrobras, o que tem feito desde que assumiu o cargo.

Na ocasião, Sachsida também deve responder questionamentos sobre os sucessivos aumentos dos combustíveis. Ele deve ser ouvido no dia 22 de junho.

“O governo atual planeja, no apagar das luzes, privatizar a empresa, seja da forma convencional, seja ‘por dentro’, com a venda de seus ativos mais rentáveis e estratégicos, reduzindo seu papel a mera produtora e exportadora de petróleo bruto para garantir lucro aos acionistas”, argumentam os deputados do PSol Ivan Valente (SP) e Sâmia Bomfim (SP) no requerimento.

"Convite"

Inicialmente, havia sido protocolado pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO) uma convocação do ministro. No entanto, por julgarem que Sachsida está disposto a comparecer na reunião, a convocação foi mudada para ‘convite’.

Adolfo Sachsida assumiu o lugar do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, no último dia 11. Desde fevereiro, Sachsida atuava como chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia. Antes, foi secretário de Política Econômica da pasta desde o início do governo.