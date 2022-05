Eleições: Fachin quer trazer mais de 100 observatórios internacionais

Edson Fachin (foto: NELSON JR/STF) O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anunciou que a Corte pretende trazer mais de 100 observadores internacionais para acompanhar as eleições de 2022. A declaração foi dada nesta terça-feira (17/5), no evento Democracia e Eleições na América Latina e os Desafios das Autoridades Eleitorais.





“Nossa meta é ter mais de 100 observadores internacionais durante o processo eleitoral no Brasil”, afirmou.





Fachin insiste desde o começo do mês em garantir a vinda de observatórios internacionais. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) é contra a iniciativa, chegando a fazer pressão ao Itamaraty para evitar os convites. Nesta manhã, o ministro também anunciou a criação de uma rede para garantir a vinda ao Brasil de observadores da União Europeia.





Fachin afirmou ainda que o objetivo é "garantir a vinda ao Brasil, antes e durante as eleições, não apenas dos organismos que já mencionamos, mas de diversas autoridades europeias e de outros continentes que tenham interesse em acompanhar de perto o processo eleitoral brasileiro de outubro próximo”.





O presidente do TSE ainda relembrou episódios de agressão diante de cenários polarizados, como, por exemplo, a invasão do Capitólio, em Washington, em 6 de janeiro do ano passado, e os ataques sofridos pelo Instituto Nacional Eleitoral do México. “São exemplos do cenário externo de agressões às instituições democráticas, que não nos pode ser alheio. É um alerta para a possibilidade de regressão a que estamos sujeitos e que pode infiltrar-se em nosso ambiente nacional — na verdade, já o fez”, observou.