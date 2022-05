Após desafio de Ciro, Gregório Duvivier não vai a debate

AM









LEIA TAMBÉM: Após críticas, Gregório Duvivier aceita debate com Ciro Gomes “Infelizmente não contaremos, hoje, com a presença instigante de Gregório Duvivier na #CIROGAMES. Esperamos tê-lo em breve. Enquanto isto, debateremos suas ideias em reacts”, escreveu Ciro nas redes sociais.





Gregório foi acusado por ciristas de “terrorismo eleitoral”.





Na última edição de GregNews, programa apresentado pelo humorista, Duvivier disse que votou em Ciro na eleição de 2018, mas apontou contradições no discurso do pedetista, como flertes com José Luiz Datena e Cabo Daciolo.





“Infelizmente, Ciro disse que não tem conversa (de abrir mão da candidatura). Mas o cirista tem a chave para salvar o Brasil dessa tragédia (…) O plano de vocês sempre foi tirar o Bolsonaro do segundo turno, mas a essa altura está ficando claro que só há uma maneira de tirar o Bolsonaro do segundo turno: fazer Lula ganhar no primeiro”, disse o humorista.









“Cirista, você provavelmente não vai eleger uma rosa, mas você pode contribuir para a chegada da primavera”, diz ainda, fazendo referência à frase proferida por Lula para sua militância pouco antes de se entregar à prisão, em 2018.





Logo após o episódio ir ao ar, Ciro desafiou Gregório para um debate. O humorista aceitou o convite mas recuou.