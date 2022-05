Mudança em ministério é 'mais um show' de Bolsonaro, dizem caminhoneiros

Wallace Landim, presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava) (foto: Arquivo pessoal)

A decisão do presidente Jair Bolsonaro de mudar o comando do Ministério de Minas e Energia (MME), em meio à escalada de preços dos combustíveis, foi considerada insuficiente pelos caminhoneiros.





Para a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), o cenário é de "pré-caos". O presidente da entidade, Wallace Landim, afirmou que a categoria observa a escolha de Bolsonaro como um viés eleitoreiro.









Ele destacou que transportadoras e caminhoneiros autônomos têm dificuldade em operar por causa dos reajustes. "Os impactos são trágicos. A situação passou de todos os limites, e o diesel ainda está com o valor 10% defasado em relação ao preço internacional, ou seja, vêm mais aumento nas bombas em breve", lamentou.





O deputado Nereu Crispim (PSD-RS) — presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas — culpou Bolsonaro pelo aumento dos combustíveis e criticou a troca de comando no MME.





"É mais um show do presidente. A culpa é unicamente dele, da política de preços dele. Esse ministro que saiu está servindo de bode expiatório, como os outros dois presidentes da Petrobras, servindo de fantoche para o presidente", disse.





Crispim lembrou da promessa feita pelo então deputado Jair Bolsonaro, em 2018, no auge da paralisação dos caminhoneiros, de que a classe teria apoio incondicional em seu governo. "Ele era candidato à Presidência da República e gravou um vídeo dizendo que ia apoiar a pauta dos caminhoneiros. Ele mentiu", criticou.





Diante do cenário incerto, o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Espírito Santo (Sindicam/ES) iniciou, ontem, uma greve no estado. "Entendemos que a situação dos autônomos ficou insustentável depois de tantos reajustes, seja no preço do diesel, seja dos insumos que compõem o dia a dia do caminhoneiro", argumentou a entidade em comunicado.





A Abrava também comentou a declaração do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, em defesa da privatização da Petrobras. "O Brasil precisa de uma estratégia de curto prazo para frear essa voracidade da Petrobras em saquear o bolso dos brasileiros, e não vender a PPSA e a Petrobras", disse Wallace Landim, no comunicado.