'Não tem proposta para o Brasil', diz presidente do PT sobre Bolsonaro

Em ato político, em Contagem, Região Metropolitana de BH, Gleisi disparou diversas críticas à gestão do presidente Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Durante o ato político em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (10/5), a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, disparou diversas críticas à gestão do governo Bolsonaro. Ela está na cidade para acompanhar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no lançamento de sua pré-campanha eleitoral pelo estado de Minas Gerais.