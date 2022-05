Lula sobre Dilma: 'jamais caberia em um ministério'

Lula elogiou Dilma neste sábado (7/5) (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste sábado (7/5), que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) não vai compor seu governo caso ele vença a eleição deste ano. Segundo Lula, a relação entre eles é de "companheirismo". O líder petista enalteceu a amiga, que foi aplaudida e teve o nome gritado pelos participantes do evento que lançou o movimento "Vamos Juntos Pelo Brasil", em São Paulo (SP)."Tem muita gente que, na perspectiva de criar confusão entre nós dois, fala para mim: 'Você vai levar a Dilma para um ministério? Você vai levar o José Dirceu para um ministério?' Nem eu vou levar e jamais a Dilma caberia em um ministério, porque Dilma tem a grandeza de ter sido a primeira mulher presidente da história deste país", disse.Dilma marcou presença no ato que oficializou a pré-candidatura de Lula. "Quero te dizer, Dilma, que você não vai ser minha ministra, mas vai ser minha companheira de todas as horas, como foi desde o dia em que nos conhecemos. As pessoas, neste país, precisam aprender o que é relação de companheirismo, o que é relação de amizade", continuou o ex-presidente.Natural de Belo Horizonte, Dilma presidiu o país entre 2011 e 2016. A petista sofreu impeachment e, desde então, não voltou a ocupar cargo eletivo. Em 2018, Dilma se candidatou ao Senado por Minas Gerais, mas não venceu a disputa. Durante o governo Lula, ela chegou a chefiar a Casa Civil. Antes, foi ministra de Minas e Energia.