GSI nega conselhos da CIA: 'Não recebemos recados de nenhum país do mundo'

Ministro Chefe do GSI, General Augusto Heleno (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República afirmou que "não recebe recados de nenhum país do mundo, nem os transmite". O comentário refere-se aos supostos conselhos dos Estados Unidos para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) parasse de atacar as eleições no Brasil.