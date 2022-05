Barroso ironiza noticia falsa: 'Nunca fui a Cuba e não sou dado a orgias'

Luís Roberto Barroso, ministro do STF (foto: Nelson Jr/STF)



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso ironizou, nesta segunda-feira (2/5), as fake news que circulam nas redes sociais sobre ele.











Durante palestra em evento da Fundação Getulio Vargas em São Paulo, Barroso disse que a notícia de que ele seria chantageado pelo ex-ministro José Dirceu (PT) porque os dois teriam participado de uma orgia em Cuba é completamente “folclórica” e “beira ao ridiculo”.

"Vocês não vão acreditar, isso tem milhões de acessos. Eu gostaria de dizer para quem se interessa pela verdade que nunca fui a Cuba, eu não sou dado a orgias. E não tenho nenhum tipo contato com o ex-ministro José Dirceu, mas isso circula como se fosse uma verdade. Mas isso está mais para o bizarro, para o ridículo, do que para o perigoso", disse o ministro rindo.



"Tem uma outra que diz que eu, o ministro Alexandre de Moraes e um advogado de Brasília conspiramos com a embaixada da China e da Coreia do Norte para derrubar o presidente. Milhões de acessos. E olha que meu coreano está bem enferrujado", ironizou Barroso.









LEIA TAMBÉM: Barroso: 'Na democracia, a verdade não tem dono, e a mentira tem'

Apesar de ter brincado com o tema, o ministro disse que o ato de compartilhar fake news é de extremo perigo. O ministro arrancou risadas dos estudantes presentes.Apesar de ter brincado com o tema, o ministro disse que o ato de compartilhar fake news é de extremo perigo.



Ele chegou a citar o ato de conclamar a população para invadir o STF e tirar os ministros à força, sem, pórem, citar nomes. "Isso não é ridículo, isso é perigoso para as instituições e para a democracia."