Depois de ação popular, Moro chama PT de 'partido de comediantes'

Ex-juiz Sergio Moro (foto: Youtube/Reprodução) ex-juiz Sergio Moro comentou, nesta quarta-feira (27/4), sobre a ação dos deputados Rui Falcão (PT-SP), Erika Kokay (PT-DF), José Guimarães (PT-CE), Natália Bonavides (PT-RN) e Paulo Pimenta (PT-RS), que entraram na Justiça Federal de Brasília contra ele. Os parlamentares pedem reparação por prejuízos financeiros, políticos e morais ao patrimônio público nacional e à Justiça brasileira devido às ações do ex-juiz na Lava-Jato.



Para Moro, o PT não é um partido político e, sim, um “grupo de comediantes".



LEIA TAMBÉM: Comitê da ONU conclui que Moro foi parcial em julgamento de Lula





“A graça da vez é a ação de alguns deputados petistas pedindo indenização por supostos prejuízos da Lava-Jato. Vou lembrar aqui o rastro de lama deixado pelo PT: compra de deputados, refinarias superfaturadas, financiamento de porto em Cuba, petrolão…”, disse Moro em vídeo.





PT: partido político ou grupo de comediantes? Minha resposta à ação popular. pic.twitter.com/Oa9ipne6IB %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) April 27, 2022





Ainda segundo Moro, quem acabou com a economia do Brasil foi o PT. “A Lava-Jato impediu que a Petrobras quebrasse… então quem você acha que tem que ressarcir quem? Fique atento. Eles podem voltar com tudo e perseguir todo mundo que foi contra o governo deles. Inclusive, você, que saiu nas ruas”, afirmou.





A ação contra Moro foi elaborada pelos advogados do grupo Prerrogativas e tem por embasamento que os atos praticados por Sergio Moro subverteram a normalidade institucional em seu próprio proveito.





De acordo com a ação, a Operação Lava-Jato deu um prejuízo de R$ 142,6 bilhões à economia brasileira. Estudo elaborado pelo Dieese e pela CUT calcula que 4,4 milhões de empregos foram ceifados nos mais diversos setores.