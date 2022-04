(foto: Reprodução/Twitter)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveita sua ida a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (25/4) para participar da Abertura da 27 AgriShow - Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, e promover uma motociata na cidade.

O site O Antagonista registrou a campanha eleitoral presidencial criticando o Bolsonaro: "Em plena segunda, Bolsonaro participa de motociata em Ribeirão Preto. Como se ainda fosse feriado, o presidente e seus apoiadores percorreram as ruas da cidade de moto".





De acordo com a agenda oficial do presidente, Bolsonaro partiu de Brasília às 7h. O compromisso oficial do presidente na cidade está previsto para começar às 10h, com previsão de término às 11h.Na sequência, segundo a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, Bolsonaro retorna a Brasília, onde estão previstos despachos com ministros da Casa e com Mevlüt Çavusoglu, ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia.

Às 17h, Bolsonaro participa de uma cerimônia alusiva ao Diagnóstico Precoce da FOP (fibrodisplasia ossificante progressiva), distúrbio do tecido conjuntivo que provoca malformação congênita dos dedos maiores dos pés.