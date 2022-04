Prazo curto para ter direito ao voto

(foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)



Os jovens que tem 15 anos, e completam 16 até a realização do primeiro turno das eleições, ainda podem garantir o direito ao voto nas próximas eleições, mas



O voto nessa faixa etária é facultativo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fazer o alistamento eleitoral é muito simples. “O primeiro passo é acessar o sistema TítuloNet, localizado na página do TSE na internet. Após informar a unidade federativa (UF) em que reside, será necessário enviar uma foto (selfie) segurando um documento de identificação; foto do comprovante de residência atualizado”, explica o TSE. Os jovens que tem 15 anos, e completam 16 até a realização do primeiro turno das eleições, ainda podem garantir o direito ao voto nas próximas eleições, mas precisam se apressar porque o prazo se encerra em nove dias, em 4 de maio.O voto nessa faixa etária é facultativo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fazer o alistamento eleitoral é muito simples. “O primeiro passo é acessar o sistema TítuloNet, localizado na página do TSE na internet. Após informar a unidade federativa (UF) em que reside, será necessário enviar uma foto (selfie) segurando um documento de identificação; foto do comprovante de residência atualizado”, explica o TSE.









O interessado deve acessar, na página seguinte, a seção “Título de eleitor” e selecionar a opção “Não tenho” para prosseguir o atendimento. Após o preenchimento dos dados, os mesmos serão analisados pela Justiça Eleitoral e o andamento do requerimento pode ser acompanhando no site da Justiça Eleitoral.





O secretário de eleições do TRE Bahia, Victor Xavier, lembra que existem possibilidades de atendimento virtual pelo site do órgão e também no formato presencial. É possível contar com o auxílio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (Nave), disponível pela internet, e pelos aplicativos de mensagem instantânea Telegram e WhatsApp – (71) 3373-7000.





Conscientização A Semana do Jovem Eleitor é uma campanha criada pela Justiça Eleitoral especialmente para quem tem 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo. “A iniciativa visa estimular esses cidadãos a tirarem o título eleitoral e participar ativamente do processo democrático do país por meio da escolha de representantes para ocupar a Presidência da República, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, os governos estaduais e as assembleias legislativas”, explica o TSE. Segundo a Justiça Eleitoral, chama a atenção a procura pelo documento de jovens com 15 anos. Só em março, foram 23.185 títulos emitidos para esses jovens.