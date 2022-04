Número de adolescentes com título de eleitor dispara em Minas Gerais

Minas tem agora 26.758 adolescentes de 16 anos e outros 65.095 de 17 anos aptos para votarem (foto: Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe) O número de adolescentes, de 16 e 17 anos, com título de eleitor em Minas Gerais subiu de 72.379 em fevereiro para 91.853 em março, um aumento de 26,9%. O prazo para cadastro termina no dia 4 de maio.





O aumento no estado acompanha o cenário nacional, onde 445.553 jovens se cadastraram no mês passado para votar nas eleições de 2022, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





“Esses novos eleitores e eleitoras não têm a obrigação de votar, mas optaram por participar da vida política do país por meio da escolha de candidatas e candidatos que os representarão pelos próximos anos”, declarou o presidente do TSE, Edson Fachin.





“Sempre tive vontade de exercer esse direito e tive interesse em política, porém com a pandemia só tirei o título no final do ano passado”, explicou o estudante Miguel Santos, de 17 anos. Ele disse ainda que, no dia da votação, espera filas longas e desorganizadas, mas acredita em um processo rápido e prático.





Muitos eleitores de 18 anos também vão votar pela primeira vez no dia 2 de outubro. Em março, 13.229 pessoas desta faixa etária fizeram o título de eleitor em Minas Gerais.





"É a primeira vez que eu voto e a experiência parece um pouco assustadora, já que há muita tensão no cenário político por conta da grande polarização", explicou a estudante Carolina Lages, de 18 anos.





Ela ressaltou a responsabilidade de eleger bem os próximos políticos. "Acredito que essas eleições definirão a qualidade de vida dos brasileiros e serão importantes para a manutenção dos direitos individuais", ponderou.





Já o desenvolvedor mobile Vitor Castro, também de 18 anos, ressaltou o desejo de contribuir com o processo eleitoral pela primeira vez.





"Durante muitos anos eu só pude ver e assistir as eleições de fora, sem poder participar ativamente, e agora posso influenciar pelo menos um pouquinho", declarou.

Influência dos pais

Estado de Minas mostrou que No mês passado, uma reportagem domostrou que muitos jovens acabam tirando o título de eleitor pressionados pela família e se consideram despreparados em relação à política para escolher um candidato.





O estudante Pedro Cardoso, de 17 anos, tirou o título em fevereiro, mas disse que decidiu votar por influência dos pais. “Eles acham importante eu tirar o título. Eu não concordo muito com muitos políticos, não tenho afinidade com nenhum”, declarou.

Campanha nas redes sociais

Celebridades como Anitta, Juliette, Luísa Sonza, Bruna Marquezine, Gil do Vigor e Carlinhos Brown fizeram uma campanha virtual divulgando como os jovens podem tirar o documento e pedindo para que eles se engajem para as eleições deste ano.





"Então, agora é isso hein... me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16, eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor", disse Anitta no Twitter.





A campanha da cantora chamou até a atenção do ator Mark Ruffalo, conhecido por interpretar o super-herói Hulk na franquia de filmes da Marvel, que também incentivou os jovens a tirarem o documento.