Paraná Pesquisas: Lula tem quase sete pontos de vantagem sobre Bolsonaro

Lula e Bolsonaro têm dominado as sondagens eleitorais sobre o pleito de outubro (foto: NELSON ALMEIDA / AFP e Attila KISBENEDEK / AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 40% das intenções de voto na corrida ao Palácio do Planalto. O índice consta em pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira (6/4). O vice-líder é o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32,7%.





Em terceiro lugar está o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), que soma 7,1%, mas está às voltas com o novo partido - deixou o Podemos na semana passada - sobre encampar um projeto nacional ou ser candidato ao Legislativo por São Paulo. Na quarta posição, vem Ciro Gomes, do PDT, com 5,4%.Depois, aparecem João Doria, do PSDB (2,3%), e André Janones, do Avante (1,1%). Simone Tebet (MDB) e Felipe d'Ávila (Novo), somaram, respectivamente, 0,6% e 0,1%. Registradas, ainda, 6,9% de potenciais votos nulos ou em branco. A pergunta não foi respondida por 3,7%.

Os resultados são do cenário estimulado, onde os entrevistadores fornecem aos participantes uma lista prévia de possíveis candidatos.



Em outro retrato estimulado, em que Doria é substituído pelo também tucano Eduardo Leite, Lula vence Bolsonaro por 40,1% a 32,7%. Moro mantém os 7,1%; Ciro permanece com 5,4%.



A quinta posição é de Leite, com 2%, seguido por Janones, com 1,1%, Tebet (0,5%) e d'Ávila (0,1%).



Lula mantém patamar com 'terceira via' unificada

Mais da metade desaprova Bolsonaro

A pesquisa