Aécio Neves grava vídeo pedindo que jovens façam título de eleitor; veja

Aécio Neves, deputado federal (foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados )



O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) divulgou um vídeo, nesta terça-feira (12/4), pedindo para que jovens tirem o título de eleitor.











Nos últimos meses, uma campanha intensa liderada por artistas e políticos vem pedindo para que jovens tirem o título de eleitor para que seja possível a retirada do poder do presidente Jair Bolsonaro (PL).





Aécio vem lutando por uma terceira via nas eleições presidenciais deste ano. Apesar de ser uma liderança do PSDB, o tucano não apoia a pré-candidatura do ex-governador de São Paulo, João Doria. Para Aécio, o ex-governador Eduardo Leite é a melhor opção.

Jovens vão votar

De acordo com a Justiça Eleitoral, o mês de março registrou um salto de 45,63% na retirada de títulos eleitorais, quando comparado a fevereiro. Ao todo, entre os jovens com 15 a 17 anos, o número de novos títulos passou de 199.667 em fevereiro para a marca de 290.783 em março.





Ainda segundo a Justiça Eleitoral, chama a atenção o aumento da procura pelo documento entre aqueles com apenas 15 anos: em março, foram emitidos 23.185 novos títulos para esses adolescentes, contra 12.297 documentos feitos em fevereiro, um incremento de 88,5%.