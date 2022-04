Advogado de Silveira diz que recusou teste de COVID porque 'feriu narina'

Paulo Faria, advogado do deputado Daniel Silveira (foto: Tv Justiça/Reprodução)

Paulo Faria, advogado do deputado federal Daniel Silveira, atrasou o início da sessão nesta quarta-feira (20) após relutar em fazer um teste de COVID para entrar no Supremo Tribunal Federal (STF). Durante o julgamento, o advogado disse que já havia feito o teste no início do ano. "Fiz em janeiro e feriu a minha narina", disse.