STF: julgamento atrasa porque advogado de Silveira recusou teste de COVID

Presidente do STF, Luiz Fux (foto: José Cruz/Agência Brasil)

Depois de uma hora e meia de atraso, o julgamento do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) começou no Supremo Tribunal Federal (STF.) No início da sessão, o presidente do STF, Luiz Fux, anunciou que a demora aconteceu porque o advogado do parlamentar se recusou a apresentar comprovante de vacina ou fazer teste de COVID.



De acordo com Fux, o advogado de Silveira afirmou que não se vacinou e que não iria ser testado. Fux, relutante, optou por então ceder um link de vídeo de chamada para o advogado, que também recusou.







Em meio ao embargo, o julgamento foi atrasado em mais de uma hora.





Ainda segundo Fux, só foi possível começar a sessão depois que o advogado se submeteu ao teste. O presidente do Supremo pediu para a OAB analisar conduta ética.

Veja ao vivo

Mais cedo, Silveira e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foram barrados ao tentar entrar no plenário do Supremo. O impedimento aconteceu por uma resolução do STF que estabelece que somente advogados das partes envolvidas no julgamento em questão podem permanecer no plenário.