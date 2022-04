'Cláusula anti-Lula' põe fogo na briga pela privatização da Eletrobras

Governo federal incluiu 'cláusula anti-Lula' para tentar evitar uma revogação da privatização da Eletrobras (foto: Nelson Almeida/AFP) privatização da Eletrobras estão mobilizando os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU). Estão em disputa a possibilidade de pedido de vistas do processo e uma cláusula da privatização conhecida internamente como "cláusula anti-Lula". O julgamento do caso começou nesta quarta-feira (20/4). As discussões sobre adaestão mobilizando osdo Tribunal de Contas da União (). Estão em disputa a possibilidade dedo processo e uma cláusula da privatização conhecida internamente como "". Odo caso começou nesta quarta-feira (20/4).





O pedido de vistas já foi anunciado pelo ministro Vital do Rêgo, que vem dizendo considerar que a avaliação da estatal feita pelo governo está muito abaixo do que seria seu valor justo. "Não estão privatizando, estão liquidando", declarou.









Entre os que querem que a privatização saia o mais rápido possível estão Jorge Oliveira, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para o cargo, Bejmain Zymler, Walton Alencar e Aroldo Cedraz.









Um dos motivos para a pressa na privatização teria a ver com as eleições. Trata-se da "cláusula anti-Lula", incluída no modelo de privatização para blindar a Eletrobras de uma eventual "reestatização".





Candidato do PT ao Planato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem afirmando que, se eleito, vai reverter a privatização da Eletrobras.