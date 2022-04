Bolsonaro apela a ministros do TCU por privatização da Eletrobras

Presidente Jair Bolsonaro telefonou para pelo menos dois ministros do TCU (foto: Sergio Lima/AFP) ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o processo de privatização da Eletrobras que a Corte julga nesta quarta-feira (20/4) levou o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), a telefonar pessoalmente a pelo menos dois magistrados, para pedir que evitem atrasar ainda mais a decisão. O governo espera ter concluído o processo até 13 de maio. A expectativa de pedido de vistas dedo Tribunal de Contas da União () sobre o processo dedaque a Corte julga nesta quarta-feira (20/4) levou oda República, Jair(PL), apessoalmente a pelo menos dois magistrados, para pedir que evitem atrasar ainda mais a decisão. O governo espera ter concluído o processo até 13 de maio.





Walton Alencar e Antonio Anastasia foram dois dos ministros que receberam uma ligação de Bolsonaro. O chefe do Executivo teria apelado ao "espírito público" dos magistrados, pedindo, ainda, que eles "pensem no país".





Conflito





O governo insiste para que a privatização seja aprovada o mais rápido possível, para que ocorra ainda no primeiro semestre e não seja contaminada pelo clima eleitoral.





Nos bastidores, ministros do TCU afirmam que a pressa não se justifica, porque, em tese, a privatização poderia ser feita a qualquer momento.





Ligação com Lula

Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os ministros do TCU que são ligados ao MDB tocam uma agenda antiprivatização para servir aos interesses do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Vital do Rêgo é pai do senador emedebista Veneziano Vital do Rêgo, que esteve com Lula no jantar com políticos do MDB em Brasília, na semana passada. A mãe de Veneziano, senadora Nilda Gondim (MDB-PB), também esteve no jantar.





Outro ministro que a equipe econômica considera comprometido com uma agenda emedebista é Bruno Dantas, indicado para o cargo pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), aliado fiel do ex-presidente Lula.





As declarações de Guedes incendiaram o clima no TCU, que já era conflituoso.