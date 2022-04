Eduardo Bolsonaro e Daniel Silveira são barrados e não entram no STF

Deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foi impedido de acompanhar o julgamento da ação penal contra o também deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados )

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi impedido de acompanhar do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento da ação penal contra o também deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). O filho "03" do presidente Jair Bolsonaro foi impedido de entrar na porta do Supremo.





O impedimento aconteceu por uma resolução do STF que estabelece que somente advogados das partes envolvidas no julgamento em questão podem permanecer no plenário.





Além de Eduardo, o próprio Daniel Silveira também não pode entrar na Corte.





"A casa é dos senhores, não é a nossa. Mas é totalmente diferente uma, duas, três pessoas querendo entrar de uma multidão", disse Eduardo Bolsonaro após ser barrado. "Se puder levar minha reclamação", pediu o parlamentar.





Silveira é réu no Supremo por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições, entre elas o STF. O julgamento deve começar na tarde desta quarta-feira (20).