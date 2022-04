Guedes usa guerra na Ucrânia para defender privatização da Eletrobras

Paulo Guedes, ministro da Economia (foto: Alan Santos/PR) O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira (7/4) que a privatização da Eletrobras é passo fundamental para garantir a segurança energética do Brasil no longo prazo, bem como investimentos em energia limpa.





Guedes participou de um debate promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a modelagem de capitalização da companhia energética brasileira, que deverá ocorrer "em breve", de acordo com o relator do processo, ministro Aroldo Cedraz, durante abertura do evento.









O governo argumenta que a privatização trará recursos necessários para que o país mantenha os recursos estratégicos, como a energia nuclear, mas também para investir na recuperação de bacias hidrógraficas.