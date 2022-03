Janones: Guedes 'vive destilando preconceito' e tem 'insensibilidade'

O deputado federal André Janones (Avante-MG), pré-candidato ao Planalto, quer mudança na política de preços da Petrobras (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Presidenciável quer nova política de preços

Crítico ferrenho de Paulo Guedes, ministro da Economia, o deputado federal André Janones (Avante-MG) não poupa palavras ao descrever a atuação do auxiliar do presidente Jair Bolsonaro (PL) diante da crise dos combustíveis, agravada pelo mais recente aumento anunciado pela Petrobras Ontem, Janones, pré-candidato à presidência da República, concedeu entrevista exclusiva aoe afirmou que "não existe sensibilidade" por parte do ministro."Não dá para discutir com números. [O preço dos combustíveis] só está aumentando. Minha avaliação é péssima por um motivo muito simples: não existe sensibilidade. É alguém que vive destilando preconceito contra os mais pobres, e nem o faz o por mal. Acho que é a origem, a história e a falta de conhecimento de causa", disse.O enfrentamento de Janones a Guedes e Bolsonaro remonta a 2020, quando Executivo e Legislativo debatiam a possibilidade de criar um auxílio emergencial para amparar pessoas financeiramente impactadas pela pandemia de COVID-19.O deputado, que acumula mais de seis milhões de seguidores em Facebook e Instagram, impulsionou vertiginosamente o alcance de seu mandato quando passou a encampar a bandeira da transferência de renda."Ele [Guedes] realmente acredita que é um problema a empregada ir à Disney, que se pagar um auxílio emergencial as pessoas não vão querer trabalhar – pois R$ 600 é muito dinheiro, como se fosse suficiente para o brasileiro realizar todas as aspirações. A falha não é dele, mas de quem o colocou lá", afirmou, mencionando o valor repassado aos beneficiários durante a primeira fase do auxílio emergencial.A fala de Guedes sobre a ida de empregadas ao famoso destino turístico dos Estados Unidos ocorreu em fevereiro de 2020. A gafe foi cometida pelo ministro enquanto ele criticava os tempos de baixa cotação do dólar . Ontem, vale ressaltar, US$ 1 representava R$ 5,16.O último reajuste anunciado pela Petrobras entrou em vigor há cinco dias . O preço da gasolina nas refinarias cresceu 18,8%. As distribuidoras, que antes pagavam R$ 3,25 por litro, agora têm de desembolsar R$ 3,86. O litro do diesel, por sua vez, passou de R$ 3,61 para R$ 4,51 – 24,9% a mais. Houve, ainda, majoração de 16,1% no gás de cozinha.Para André Janones, é preciso alterar a lógica que rege a definição de preços dos combustíveis nas refinarias . Desde 2016, os custos sofrem influência do valor do barril de petróleo e da variação do dólar. O modelo, segundo ele, favorece apenas investidores e acionistas da Petrobras."Defendo [uma política] onde você inclua o custo da produção e estipule uma taxa de lucro fixa, que seja discutida com os investidores", explicou."Não precisa ser um gênio da economia ou buscar alguém nos EUA para resolver. Cerca de 80% do combustível consumido aqui é refinado em nosso país; 20% vem de fora. Na hora de estipular o preço, optou-se por uma política em que esses 20% ditam o preço dos 100%", pontuou.O presidenciável aproveitou a oportunidade para garantir que alterar a política de preços da estatal não gera fuga de capital."O que precisa para fazer isso [mudar a política de preços]? Querer. Se é tão simples, por que ninguém faz? Porque você vai mexer no bolso de 'meia dúzia' de pessoas que controlam a economia do Brasil. Alega-se que esses investidores vão deixar de investir na Petrobras, sair do país e que a Petrobras vai quebrar. Mas como a Petrobras existia até 2016 se ela vai quebrar caso deixemos de adotar a política de cotação internacional?", protestou."Até 2015, essa política não existia. Ela foi adotada como maneira de aumentar o lucro dos investidores. Se você reduzir o lucro em 300%, ainda assim seria um negócio extremamente vantajoso", emendou ele.