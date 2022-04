Pré-candidato a presidente, deputado erra presidente da Argentina: 'Macron'

André Janones, durante entrevista ao jornalista Roberto D'Ávila (foto: Reprodução/GloboNews) GloboNews durante entrevista à emissora. Ao ser entrevistado por Roberto D'Ávila, Janones não soube responder quem era o presidente da Argentina. Pré-candidato a presidente nas eleições gerais de 2022, o deputado federal André Janones (Avante-MG) causou espanto em jornalistas dadurante entrevista à emissora. Ao ser entrevistado por Roberto D'Ávila, Janones não soube responder quem era o presidente da Argentina.









"Sim, sei quem é o presidente", disse Janones. "Quem é?", insistiu o entrevistador. "Presidente da Argentina, hoje? É o Macron, da França", respondeu o pré-candidato.





"Macron é presidente da França", afirmou Roberto D'Ávila, com a concordância de Janones. O trecho foi exibido na noite dessa terça-feira (12/04) durante o programa Em Pauta, da GloboNews, e deixou jornalistas como Guga Chacra e Ariel Palacios chocados com a cena.





Hoje, Janones se posicionou por meio das redes sociais e, sem citar o nome do presidente argentino Alberto Fernández, escreveu que foi vítima de um "branco". "Me perguntaram o nome do presidente da Argentina. Na hora me deu um 'branco', e eu acabei citando o Macron (me confundi com o Macri, ex-presidente)", afirma.





"Já quando fui perguntado sobre o preço do arroz, do óleo e do feijão, eu acertei! Quando me pediram para comentar a realidade daqueles que têm que se virar pra sobreviver com um salário mínimo por mês, eu também acertei! Meus adversários sabem tudo de política internacional, mas não sabem o que acontece dentro do próprio país que eles se propõem a governar! É por essas e outras que vamos surpreender a tudo e a todos, e vamos chegar no segundo turno das eleições presidenciais!", completou.