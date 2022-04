Após crítica de Huck, Eduardo Bolsonaro ataca: 'Insensibilidade mata'

AM

Luciano Huck criticou as falas de Eduardo Bolsonaro durante o programa 'Domingão' (foto: Tv Globo/Reprodução Câmara dos Deputados/Divulgação)

Depois que o apresentador da TV Globo Luciano Huck prestou solidariedade à jornalista Miriam Leitão, atacada pelo filho "03" do presidente Jair Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o parlamentar foi até as redes sociais criticar Huck.





Durante a apresentação do programa de domingo da Globo, Huck expressou sua revolta com o caso, sem citar o nome de Eduardo.









Leia também: Eduardo Bolsonaro questiona se Miriam Leitão realmente foi torturada "Miriam Leitão essa semana foi covardemente atacada nas redes, uma mulher que foi torturada grávida e tem gente que tem coragem de debochar", disse o apresentador.





Na última semana, a jornalista foi alvo de ataques de Eduardo Bolsonaro. O deputado debochou das torturas que ela sofreu durante a ditadura militar e insinuou que poderia se tratar de história inventada.





Em resposta à Huck, Eduardo postou: "Eu me solidarizo com todos os inocentes que morreram nas mãos de bandidos em latrocínios, assassinatos ou tortura, sem ter sequer a chance de se defender. Isto graças a política desarmamentista apoiada por Huck, que só anda com seguranças armados. A sua insensibilidade mata", escreveu o parlamentar.