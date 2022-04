Bolsonaro sobre Silva e Luna: 'Precisava de alguém mais profissional'

AM

“Eu acho que a gente precisava, dos motivos principais, de alguém mais profissional lá dentro para poder dar transparência”, disse o presidente.





Segundo o chefe do Executivo federal, a Petrobras não usa “seu marketing”. “Ela não fala.”





“O que eu falei para vocês aqui, era para a Petrobras estar falando. Fica no meu colo. Tudo cai no meu colo na questão da Petrobras. Eu não apito nada e cai no meu colo”, afirmou o presidente.









Silva e Luna foi demitido após autorizar vários aumentos de preços dos combustíveis.

Bolsonaro segue mantendo pressão na empresa, que controla o mercado brasileiro e implementou ajustes constantes seguindo o preço internacional do petróleo bruto, como determina a sua política de preços, o que impulsionou a inflação, prejudicial para a popularidade do presidente, que buscará a reeleição em outubro.





Até fevereiro, os preços dos combustíveis tiveram alta de 33% em 12 meses, segundo dados oficiais.