Lobista investigado pela CPI da COVID vai à festa de Renan Bolsonaro

O filho “04” do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, celebrou no último sábado (9/4), seu aniversário de 24 anos. A celebração, que foi numa festa à fantasia, aconteceu em Brasília e contou com a participação de amigos.

Em mensagens trocadas com Marconny obtidas pela comissão, o ex-secretário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), José Ricardo Santana, menciona que conheceu o lobista da Precisa na casa de Karina Kufa, advogada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



Questionado pela CPI sobre sua relação com Jair Renan, Marconny tinha afirmado que o "filho 04" do presidente era um "colega".

Entre os convidados estava o lobista Marconny Faria, indicado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID por intermediar os negócios suspeitos entre o governo do presidente Bolsonaro e a Precisa Medicamentos.De acordo com os senadores, o lobista era responsável por um mercado interno no Ministério da Saúde que busca facilitar compras públicas e beneficiar empresas, assim como o poder de influência da empresa Precisa Medicamentos antes da negociação da vacina indiana Covaxin.