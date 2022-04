Bolsonaro: 'Vírus da corrupção está praticamente vencido'

AM

O presidente Jair Bolsonaro (PL), durante cerimônia de cumprimento aos Oficiais-Generais promovidos no Palácio do Planalto (foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta terça-feira (5/4), que no Brasil o vírus da corrupção está "praticamente vencido". O chefe do executivo também se autointitulou um soldado do Brasil. "E os soldados marcham juntos para o bem da nossa nação".











As declarações foram dadas durante cerimônia de cumprimento aos Oficiais-Generais promovidos no Palácio do Planalto.





Para Bolsonaro, os números da pandemia mostram como o país vem seguindo. "Os problemas e consequências estão no mundo todo e o Brasil é o país que menos sofreu", afirmou.





Ainda segundo o presidente, o governo vem trabalhando no combate à corrupção.









"O combate ao vírus, um dos mais mortais, que vem de décadas no nosso país, o vírus da corrupção, está praticamente vencido. Se aparecer alguma coisa, vamos atrás. Lamentamos por parte da imprensa os ataques", disse o presidente ignorando as denúncias do MEC.









De acordo com Bolsonaro, "quem tem consciência tranquila vence os obstáculos".





"Nosso partido é o Brasil. Pretendemos levar à frente essas políticas. Não é fácil. A nossa vida não é fácil em um país conturbado por questões ideológicas", disse. "Venceremos a luta do bem contra o mal. E o bem, sempre venceu. E também vencerá essa batalha", finalizou.