Deputados Domingos Sávio e Sargento Rodrigues se filiam ao PL de Bolsonaro

Partido de Jair Bolsonaro filiou diversos políticos do país durante janela partidária (foto: 1: George Gianni 2: Willian Dias / ALMG)

No último dia da janela partidária, o deputado federal Domingos Sávio saiu do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para se filiar ao Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro. Já o deputado estadual Sargento Rodrigues deixou o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).