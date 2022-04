Ala do União Brasil deve pedir impugnação da filiação de Moro

AM

Ex-juiz Sergio Moro (foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL)



Uma ala do União Brasil formada por integrantes da direção do antigo DEM deve pedir a impugnação da filiação do ex-juiz Sergio Moro ao partido.















O grupo é o mesmo que na quinta-feira havia soltado uma nota em que deixava "claro que o eventual ingresso (de Moro) ao União Brasil não pode se dar na condição de pré-candidato à Presidência da República". A decisão é uma reação à declaração do ex-magistrado de que "não desistiu de nada".





Assinavam a nota o ex-prefeito ACM Neto, secretário-geral do União Brasil, o ex-senador José Agripino Maia, vice-presidente da legenda, o deputado Efraim Filho, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a deputada Professora Dorinha (BA), o ex-ministro Mendonça Filho, o senador Davi Alcolumbre e o prefeito de Salvador, Bruno Reis.





Durante coletiva de imprensa, Moro disse não ter desistido de nada, mas também afirmou que deixou a pré-candidatura por precisar de uma unificação da terceira via.



"Não desisti de nada. Muito menos do meu sonho de mudar o Brasil. Pelo contrário, sigo firme no meu projeto. Brasil vive um momento decisivo… propostas erradas de Lula e Bolsonaro, governos baseados em mentiras", disse.

Ainda segundo Moro, ele se filiou ao União Brasil porque o partido é o mais alinhado ao centro político.