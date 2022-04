'Doria já fez muita confusão', diz deputado federal do PSDB mineiro

Para o deputado federal Eduardo Barbosa (PSDB), Doria “já fez muita confusão” e não vai viabilizar sua candidatura à Presidência da República.





Já o deputado federal Domingo Sávio (PSDB) diz que pode deixar o partido até essa sexta-feira (1/4) por causa da disputa entre Doria e Leite.





“A falta de decisão do PSDB deixa a gente inseguro. Precisamos de clareza, definir que posição nós vamos tomar. Está em jogo o futuro do país e não só a eleição”, afirmou.





Questionado sobre o possível novo partido, Sávio disse que isso ainda não foi definido. “Estou embarcando de Brasília para Belo Horizonte e vou me reunir com duas siglas. O que posso adiantar é que eu, seguramente, não vou tomar um caminho semelhante ao do Geraldo Alckmin (que foi para o PSB)”.