Moro pode desistir de candidatura a Presidente e filia-se ao União Brasil

Sergio Moro desiste de candidatura à presidência nas eleições de 2022 (foto: Agência Brasil) O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, decidiu nesta quinta-feira (31/3) sair do Podemos e se filiar ao União Brasil. Ele lançaria sua pré-candidatura à presidência da República nas eleições deste ano pelo antigo partido, mas desistiu da disputa e agora tem duas cartas na manga: uma aliança com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ou candidatura ao Senado Federal ou Câmara.





Luciano Bivar, presidente do União Brasil, tem conversado com Moro, Doria, Eduardo Leite e Simone Tebet para uma candidatura única do chamado 'Centrão'.