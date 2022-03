Psicóloga divulga ao presidente o grupo Bolsolindas Uberaba

A uberabense Ellen Miziara aproveitou o encontro com o presidente e conseguiu confirmar a vinda dele na abertura da ExpoZebu 2022, que acontecerá no dia 30 de abril (foto: Arquivo pessoal)



LEIA TAMBÉM: Ex-prefeito de Uberaba vai assumir o Ministério da Agricultura A psicóloga uberabense Ellen Miziara, que faz parte do grupo Bolsolindas Uberaba, se encontrou e conversou nessa terça-feira (29/3) com o presidente Jair Bolsonaro (PL), no ‘cercadinho’ do Palácio da Alvorada, em Brasília (DF).





Ela, que é especialista em neuropsicologia, explicou à reportagem que foi até o local para demonstrar o seu apoio ao presidente, contar para ele que existe o grupo Bolsolindas Uberaba , além de tentar confirmar se o mesmo virá para a ExpoZebu 2022 e também lhe entregar uma camiseta, que foi confeccionada para as manifestações do dia 7 de setembro. Na frente da camiseta está escrito "Suprema é nossa liberdade"; e atrás, "Eu discordo do que diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo" – frase de escritora inglesa Evelyn Beatrice Hall (1868-1956).

Em vídeo divulgado pela uberabense, ela pergunta, inicialmente, para Bolsonaro se ele estará na abertura da ExpoZebu 2022 no dia 30 de abril, sendo que o presidente diz que está prevista, sim, a sua presença.



Diante da afirmativa, ela diz que ele será recebido pelo grupo Bolsolindas Uberaba. Logo depois, Bolsonaro brinca com a psicóloga: “Cuidado que a esquerda vai lançar a ‘Bolsofeias”.

“Nós não vamos deixar não porque lá (em Uberaba) todo mundo é Bolsolindas”, respondeu a psicóloga, também em tom de brincadeira.





No final do seu vídeo com o presidente, a psicóloga uberabense destaca que nesta segunda-feira (28/3), a Câmara Municipal de Uberaba (CMU) aprovou a entrega da Medalha Major Eustáquio para ele. A honraria é considerada a mais importante do Legislativo uberabense e foi concedida pelo Pastor Eloisio dos Santos (PTB), que é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Catedral do Avivamento no Estado de Minas Gerais, cujo presidente nacional é o deputado federal Pastor Marco Feliciano (PL).

Bolsolindas Uberaba surgiu em 2020 e atualmente tem cerca de 200 integrantes

Conforme Ellen Miziara, no dia 15 de março de 2020 foi formado o grupo de WhatsApp denominado Bolsolindas Uberaba. Hoje, o grupo conta com cerca de 200 integrantes.