Silveira diz que só cumprirá ordem do STF quando deputados decidirem

O deputado federal Daniel Silveira na tribuna da Câmara (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados )

Depois de passar a noite na Câmara dos Deputados para não precisar colocar tornozeleira eletrônica, o deputado federal Daniel Silveira (UB-RJ) afirmou, nesta quarta-feira (30/03), que somente cumprirá as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), quando a determinação for votada pelos deputados.