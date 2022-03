Bolsonaro ironiza esquerda: 'Vai lançar o Bolsofeias'

Presidente Jair Bolsonaro e apoiadores (foto: Isac Nóbrega/PR) Ao ouvir de uma apoiadora vinda de Uberaba (MG) sobre a existência de um grupo chamado “Bolsolindas”, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou dizendo que a esquerda iria lançar o "Bolsofeias".





O comentário foi feito no cercadinho do Palácio da Alvorada, na manhã desta terça-feira (29/3), após breve internação por dificuldade de digestão do chefe do Executivo. “Cuidado que a esquerda vai lançar o Bolsofeias", brincou.





A apoiadora contou ao presidente que o grupo irá uniformizado à abertura da ExpoZebu 2022, em 30 de abril, e convidou Bolsonaro a participar do evento, que é considerada uma das maiores feiras pecuárias do país. O chefe do Executivo demonstrou interesse em comparecer, mas não confirmou presença.









Título de eleitor para menores

O presidente ainda criticou a mobilização feita em cima de adolescentes entre 16 e 17 anos para tirar o título de eleitor. “Essa campanha aí dos 16 anos para votar. Você vê, a garotada tá dizendo que não vai votar em mim, mas não mostra a cara dizendo que vai votar no cara”, disse, sem deixar claro a quem se referia.





Petrobras

Sobre a troca de presidente na Petrobras, ele afirmou que a demissão do general Joaquim Silva e Luna do comando da estatal, ocorrida ontem, é uma “coisa de rotina, sem problema algum”.









Bolsonaro segue viagem, hoje, para Ponta Porã (MS), para a entrega títulos de regulação fundiária e ampliação de internet, ao lado dos ministros Fábio Faria (Comunicações) e Tereza Cristina (Agricultura). “O MST perdeu muita força também pela regularização. Eu entreguei mais títulos de regularização do que Lula e Dilma”, disse antes de deixar o cercadinho.