Com saída de Ribeiro, MEC vai para quinta troca de ministro

O Ministério da Educação entrou para lista de "ministérios com maior número de trocas" durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).Com a saída de Milton Ribeiro, nesta segunda-feira (28/03), o MEC empata com a Secretaria-Geral da Presidência e vai para sua quinta substituição.LEIA TAMBÉM: Sob pressão: Milton Ribeiro pede demissão do ministério O presidente Jair Bolsonaro foi empossado em 1º de janeiro de 2019. Desde então, o governo passou por 28 trocas de ministros. Até esta segunda, apenas oito ministros que tomaram posse com Bolsonaro seguem nos mesmos cargos.Milton Ribeiro ficou como chefe do MEC por 20 meses. Ele teve mandato mais longo da pasta. Antes dele, Abraham Weintraub havia permanecido no cargo por 14 meses.