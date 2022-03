Braga Netto deixa a Defesa; posse de novo ministro será nesta quinta (31)

General do exército Walter Braga Netto deixou o comando do Ministério da Defesa para compor como candidato à vice-presidência a chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022 (foto: Marcos Corrêa/PR) Bolsonaro (PL) se encontrou com os comandantes das Forças, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (Exército Brasileiro), o almirante de esquadra Almir Garnier Santos (Marinha do Brasil), o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Júnior (Aeronáutica) e o auxiliar Pedro Cesar Sousa, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. Em reunião no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (28/3), o presidente Jair(PL) se encontrou com osdas Forças, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (Brasileiro), o almirante de esquadra Almir Garnier Santos (do Brasil), o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Júnior () e o auxiliar Pedro Cesar Sousa, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência.













Já o posto do comando do Exército ficará a cargo do general Marco Antônio Freire Gomes, em solenidade também prevista para o próximo dia 31.