Bolsonaro dá 'abraço hétero' após ganhar quadro de apoiador

AM

Bolsonaro ganha quadro de apoaidor (foto: Redes Sociais/Reprodução)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu um quadro, nesta segunda-feira (28/3), de um apoiador em frente ao Palácio do Alvorada.

A arte ilustra a família Bolsonaro. No quadro, o presidente sorri ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e da filha do casal, Laura, de 11 anos.





Ao receber o presente, o chefe do Executivo Federal posou para fotos com o apoiador, que não chegou a se identificar, mas disse ao presidente que é um artista plástico do município de Franca, em São Paulo.





Em seguida, o homem pediu um abraço do chefe do Executivo, que respondeu que daria nele um “abraço hétero”.





Nas redes, o desenho foi alvo de piadas.