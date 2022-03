'Ela nunca esteve em Brasília', diz Bolsonaro sobre Wal do Açaí

Bolsonaro questionou o Ministério Público Federal (foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quinta-feira (24/3), que a ex-secretária parlamentar Walderice Santos da Conceição, conhecida como 'Wal do Açaí', contratada para o gabinete dele quando ainda era deputado, tomou posse do cargo "por procuração" e jamais esteve em Brasília.

Bolsonaro questionou o Ministério Público Federal (MPF) por propor à Justiça uma ação de improbidade administrativa contra ele e a ex-secretária, apontada como possível "funcionária fantasma" de seu gabinete.

"Não precisa interrogar a Wal não, e nem a mim. Eu estou confessando: ela nunca esteve em Brasília. É verdade. Ela tomou posse por procuração", disse em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Ainda de acordo com o presidente, manter assessores parlamentares no estado de origem do deputado é comum entre os parlamentares.

"Ela nunca esteve mesmo [em Brasília], pelo que tenho conhecimento, ela nunca esteve em Brasília, a Wal. Ela mora num distrito de Angra dos Reis. Tem deputado aqui, não vou perguntar. Eu duvido qual deputado fora do DF que não tenha [funcionários fora de Brasília]", disse Bolsonaro.

"Esse pessoal que está no estado não vem a Brasília, toma posse por procuração. Eu fiz isso a vida toda. E a Wal ganhava o equivalente a R$ 1,5 mil por mês, já somado o auxílio alimentação", concluiu.