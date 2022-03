Famosos pedem que seguidores façam o título de eleitor: 'vamos jovens'

Luísa Sonza, Bruna Marquezine, Carlinhos Brown, Felipe Neto e Juliette entraram na campanha com Anitta (foto: Reprodução Redes Sociais)

O meme "Anitta faz alguma coisa" nunca foi tão atual como nesta quinta-feira (24/3). Isso porque a cantora se juntou a campanha de vários famosos para pedir que as pessoas com 16 e 17 anos tirem o título de eleitor.

A iniciativa surgiu após a divulgação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que apenas 13% das pessoas na faixa etária, estão aptas a votar.

A partir disso, muitas celebridades como Anitta, Juliette, Luísa Sonza, Bruna Marquezine, Gil do Vigor e Carlinhos Brown começaram a fazer uma campanha virtual divulgando como os jovens podem adquirir o documento e pedindo para que eles se engajem para as eleições em outubro de 2022.

"Então agora é isso hein... me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor", disse Anitta no Twitter.

A campanha da artista chamou até a atenção do ator norte-americano Mark Ruffalo, intérprete do Hulk nos cinemas, que também encorajou os jovens a tirar o documento

"Em 2020, os americanos só derrotaram Donald Trump porque os eleitores recordes usaram seus direitos democráticos, especialmente os jovens. Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de 16 e 17 anos, devem se registrar para votar nas próximas eleições. Eles têm até 4 de maio para fazer isso em", afirmou o ator após compartilhar um dos tweets de Anitta explicando como é o passo a passo para conseguir o documento.

Veja manifestações das celebridades: