Contagem propõe reajuste de salário para diretores da rede municipal

Reajuste salarial para dirigentes da rede municipal e Funec (foto: Prefeitura Municipal de Contagem) Na manhã dessa quinta-feira (23/3), a prefeita de Contagem, na Grande BH, Marília Campos (PT), se encontrou com dirigentes e vice-dirigentes das escolas municipais e da Fundação de Ensino de Contagem (Funec). Nessa reunião, a prefeita propôs um aumento dos vencimentos de 38,1% para os dirigentes e 50% para os vices.

Segundo Marília Campos, toda as propostas feitas pela Prefeitura de Contagem seguem um critério. "Vocês estão vendo que estamos tratando cada categoria do nosso município com um reajuste diverso. A recomposição de 11% é para todo mundo. A avaliação de percentual acima disso obedece ao nível de distorção que existe em função de uma política que prevaleceu no passado, em que vários segmentos não foram considerados. Assim, a gente diminui a desigualdade entre o maior e o menor salário da Prefeitura, mas mantendo uma responsabilidade com o gasto”, explica a prefeita.

Segundo o secretário de Administração, Antonio David, a referência para chegar nesses valores foi o reajuste proposto no início do mês , também de 38,1%, que eleva os atuais vencimentos de R$ 2.390,23 para R$ 3.300,00; esse valor deve ser alcançado ainda no dia 1° de maio. Lembrando que esse aumento é válido para todos os servidores da rede municipal.

Por outro lado, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SIND-UTE/Subsede Contagem) não considera esse reajuste como o ideal para a categoria. Segundo o SIND-UTE, o valor justo seria a recomposição no mesmo índice de reajuste do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), que atualmente está em 60,88%; por tanto, ainda restam 16,5% para ser o reajuste que colocaria o salário de Contagem no valor do PSPN.

Agora a proposta foi entregue à Câmara Municipal por Projeto de Lei Complementar para ser votada na próxima semana. “Estamos felizes com o compromisso da administração pública por realizar um aumento como este para a categoria”, declarou o presidente do Legislativo, vereador Alex Chiodi (Solidariedade).