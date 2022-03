Contagem quer pagar maior piso salarial da Grande BH para área da educação

Recomposição e reajuste salarial para profissionais da educação (foto: Geraldo Tadeu/Prefeitura Municipal de Contagem) A Prefeitura de Contagem, Região Metropokitana de Belo Horizonte, propôs, nesta quinta-feira (10/3), uma recomposição salarial de 24,38% para os profissionais da educação, além de um reajuste de 11% sobre o valor recomposto, a partir do dia 1° de maio. A proposta foi feita durante uma reunião entre a Comissão Permanente de Negociação Coletiva (Copenc) e a coordenação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Contagem (Sind-UTE), Subsede Contagem.

Essa proposta fará com que a cidade de Contagem tenha o maior piso salarial pago aos profissionais da educação na Região Metropolitana, e um dos maiores em Minas Gerais. Atualmente o piso salarial é de R$ 2.390,23, com a recomposição passará para R$ 2.972,97. Com o reajuste, o salário vai para R$ 3.300,00, um aumento de 38,06% se comparado com o atual.

Todos os funcionários serão contemplados com a recomposição e o reajuste, incluindo contratados, aposentados e pensionistas, tanto da Rede Municipal, quato da Fundação de Ensino de Contagem (Funec). A Prefeitura espera que o reajuste já esteja sendo pago no próximo mês de maio.

No caso dos diretores e vices, os reajustes ainda estão em análise, segundo a prefeita de Contagem, Marília Campos. “O nosso compromisso é de uma recomposição também substancial nos vencimentos. A Gratificação de Incentivo à Lotação e Fixação – GILF, paga os professores que lecionam em Nova Contagem, também será reajustada”, ressaltou a mandatária.