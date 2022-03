Madu Macedo se aposenta e deixa legado de educação cidadã para o Brasil

Madu Macedo mostra obras que escreveu para traduzir leis de forma simplificada a todos os públicos (foto: Nayara Andery/Terra do Mandu) A história de Madu Macedo se entrelaça ao exercício da cidadania para crianças e adolescentes. A escritora e ex-diretora da Escola do Legislativo trabalhou por 29 anos na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Sul de Minas. Ao se aposentar na última semana, ela deixa um legado da educação cidadã para todo o país, por meio da Gincana do Saber da Câmara Mirim e Jovem e, principalmente, da Coleção em Miúdos, que oferece a todo o Brasil o acesso fácil a leis simplificadas.

Preparar o jovem para o exercício da cidadania é uma obrigação prevista no artigo nº 205 da CF e o artigo nº 22 da LDB. Para contribuir para essa preparação, Madu criou a Câmara Mirim e Câmara Jovem, projetos voltados para estudantes de escolas públicas e particulares descobrirem mais sobre o legislativo e participarem como vereadores mirins e jovens.





“Ser cidadão é o seu papel dentro da sociedade. E foi muito bacana, a gente vê que o jovem se interessa por política e o seu papel na sociedade. Ele não tem é muita oportunidade”, diz a educadora e escritora.

‘Gente pequena’ tem direito à educação cidadã

“Política é coisa de gente grande”, foi uma frase que Madu ouviu quando começou a pensar nos projetos para educação cidadã infanto-juvenil, por volta de 1998. Ela começou a trabalhar na Câmara em 1993 e, anos depois, mostrou para a sociedade que crianças e jovens devem e podem participar da educação cidadã.





“Se a gente tem que preparar esses jovens, essas crianças, eu preciso levar isso para elas. Elas têm que crescer como se isso fosse um hábito. A participação é um hábito.”

A Câmara Mirim foi idealizada por Madu desde 1998 e criada na Câmara Municipal de Pouso Alegre, em 2004. Em seguida, vieram a Câmara Jovem e a Escola do Legislativo. Ainda surgiu a Gincana do Saber Mirim e Jovem, através da qual estudantes de escolas públicas e particulares participam de debates e concorrem à premiação com base nas atividades do Legislativo e em leis.

Sorteio de desafios da Gincana do Saber, no plenário da CMPA (foto: Câmara Municipal de Pouso Alegre/Divulgação)

O projeto tem valor reconhecido e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai implantar no estado a Gincana do Saber, em 2022. Madu participou de ações da ALMG e teve estudantes da Escola do Legislativo de Pouso Alegre que passaram pelo Parlamento Jovem da Assembleia.

Senado e Ministério da Educação difundem obras

A Coleção em Miúdos, escrita por Madu, é impressa atualmente pelo Senado Federal, em parceria com a Câmara Municipal de Pouso Alegre. O material está disponível gratuitamente na versão digital pela Biblioteca do Senado e também na versão impressa para instituições que solicitem o material. Madu cedeu os direitos autorais para o Senado.

O Ministério da Educação vai lançar as obras na plataforma Avamec , que oferece publicações, livros e conteúdos a mais de 3 milhões de educadores que podem utilizar esses materiais nas salas de aula. “As publicações são voltadas para o público infantil, adolescente, mas, na verdade, para qualquer pessoa por ter uma linguagem mais acessível”, explica Madu.



MEC aprova uso da Coleção em Miúdos para mais de 3 milhões de professores (foto: Câmara Municipal de Pouso Alegre/Divulgação)

Escritora cria novas obras com fácil acesso a leis

O legado de Madu Macedo começa com a Escola do Legislativo, a divulgação das obras da Coleção em Miúdos, que se difundem em todo o Brasil, e continua após a aposentadoria. Em maio, será lançado, em Belo Horizonte, o Estatuto da Igualdade Racial em Miúdos e ela entregou ao Senado o Código do Consumidor em Miúdos, para ilustração e lançamento no segundo semestre.

“O projeto novo que estou agora estudando é sobre o Estatuto do Idoso e o Estatuto do Deficiente, que, se Deus quiser, serão as próximas obras que eu vou entregar.”





A escritora mostra que a aposentadoria foi um impulso para ampliar os projetos que podem ajudar ainda mais a sociedade. “Escrever, ter essa visão de melhorar o mundo através disso, para levar esse conhecimento para o maior número de pessoas, ainda continua sendo o meu sonho.”

(Nayara Andery / Especial para EM.)